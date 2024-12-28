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Канадский защитник «Авангарда»: уровень КХЛ и НХЛ сопоставим, тут много сильных игроков

Канадский защитник «Авангарда»: уровень КХЛ и НХЛ сопоставим, тут много сильных игроков
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Канадский защитник «Авангарда» Райан Меркли оценил уровень игры в Континентальной хоккейной лиге и сравнил его с Национальной хоккейной лигой.

«Уровень сопоставим. В России очень много сильных хоккеистов, которые могли бы хорошо выступать в НХЛ. Но сам хоккей немного отличается стилем игры. В КХЛ больше играют на владение шайбой. А так уровень игры и стиль действительно сопоставимы друг с другом. В России очень много качественных хоккеистов и команд.

КХЛ – это что-то между НХЛ и АХЛ? Я тоже так думаю. Везде есть разница, но КХЛ – это сильная лига. Я бы сказал, что это вторая лучшая лига в мире», — приводит слова Меркли «Советский спорт».

Омский клуб после 37 встреч занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 37 очков. В ближайшей игре «Авангард» встретится с «Ладой» сегодня, 28 декабря.

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