На 84-м году жизни скончался легендарный защитник «Спартака» Валерий Кузьмин, сообщает пресс-служба красно-белых.

Валерий Кузьмин выступал за «Спартак» с 1958 по 1972 год, проведя за красно-белых 386 матчей и трижды став чемпионом СССР (1962, 1967, 1969), дважды — обладателем Кубка СССР (1970, 1971), серебряным (1965, 1966, 1968, 1970) и бронзовым призёром (1963, 1964, 1972) чемпионатов страны. С 1960 по 1965 год Валерий Кузьмин привлекался к выступлениям за главную сборную СССР, а после своего перехода в «Крылья Советов» (1972–1975) в четвёртый раз стал чемпионом страны, выиграв также Кубок СССР в 1974 году.

Кузьмин — один из последних участников первого чемпионства «Спартака» 1962 года; экс-защитник был обладателем редкого достижения, став четырёхкратным чемпионом СССР, не выступая в составе ЦСКА. Завершив свою игровую карьеру после сезона-1975/1976 в составе финского «Йокерита», Валерий Кузьмин работал тренером в «Крыльях Советов» (1976–1980) и воскресенском «Химике» (1980–1986), а также работал с детскими командами.

О дате и месте прощания с Валерием Кузьминым будет сообщено дополнительно.