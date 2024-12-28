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Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил победный матч с «Адмиралом»

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил победный матч с «Адмиралом»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом» в матче 28 декбаря со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Рассказов, Мартынов) – 14:49 (5x5)    

«Непростой матч. С нашей стороны не хватало той свежести, которая была в предыдущем матче. Тем не менее, сегодня много уделили внимание обороне, особенно во втором и третьем периоде сыграли уверенно. Соперник создавал много моментов, вратарь здорово играл, подчищал огрехи, которые были в игре. Хорошая трудовая победа, многое сделали для неё. Не всё получалось в атаке, но тем не менее победа есть. Едем дальше, остался один матч. Готовимся», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Адмирала».

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