Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил победный матч с «Адмиралом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом» в матче 28 декбаря со счётом 1:0.

«Непростой матч. С нашей стороны не хватало той свежести, которая была в предыдущем матче. Тем не менее, сегодня много уделили внимание обороне, особенно во втором и третьем периоде сыграли уверенно. Соперник создавал много моментов, вратарь здорово играл, подчищал огрехи, которые были в игре. Хорошая трудовая победа, многое сделали для неё. Не всё получалось в атаке, но тем не менее победа есть. Едем дальше, остался один матч. Готовимся», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Адмирала».