«Не были заряжены на этот матч так, как должны были». Тамбиев — о поражении от «Сибири»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Сибири» со счётом 0:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Рассказов, Мартынов) – 14:49 (5x5)
«Не были заряжены на этот матч так, как должны были. Не было остроты, фокуса, при котором должны забиваться голы. Да, мы владели инициативой, перебросали в три раза соперника. Но в головах некоторые игроки не были эмоционально настроены забить, реализовать моменты. Жаль заканчивать этот год так. Жаль болельщиков, полная арена пришла, команда долго не играла дома. Такие встречи обидно проигрывать и мне, и команде. Сделаем правильные выводы и будем готовиться ко второму этапу после Нового года», — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала» на их официальном сайте.
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