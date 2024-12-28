«Не были заряжены на этот матч так, как должны были». Тамбиев — о поражении от «Сибири»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Сибири» со счётом 0:1.

«Не были заряжены на этот матч так, как должны были. Не было остроты, фокуса, при котором должны забиваться голы. Да, мы владели инициативой, перебросали в три раза соперника. Но в головах некоторые игроки не были эмоционально настроены забить, реализовать моменты. Жаль заканчивать этот год так. Жаль болельщиков, полная арена пришла, команда долго не играла дома. Такие встречи обидно проигрывать и мне, и команде. Сделаем правильные выводы и будем готовиться ко второму этапу после Нового года», — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала» на их официальном сайте.