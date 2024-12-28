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Райан Меркли назвал главное отличие КХЛ от НХЛ

Райан Меркли назвал главное отличие КХЛ от НХЛ
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Защитник «Авангарда» Райан Меркли назвал КХЛ второй лучшей лигой мира.

«Да, я согласен, что уровень сопоставим. В России очень много сильных хоккеистов, которые могли бы хорошо выступать в НХЛ. Но сам хоккей немного отличается стилем игры. В КХЛ больше играют на владение шайбой. А так уровень игры и стиль действительно сопоставимы друг с другом. В России очень много качественных хоккеистов и команд», — приводит слова Меркли «Советский спорт».

Сам Меркли успел сыграть в НХЛ в сезоне-2021/2022 за «Сан-Хосе Шаркс». Позже он провёл два сезона в «Куньлуне», текущий сезон продолжает в «Авангарде». После девяти матчей в составе омичей он набрал пять очков.

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