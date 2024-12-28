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Главный тренер «Сибири» объяснил, какие важные изменения произошли в команде

Главный тренер «Сибири» объяснил, какие важные изменения произошли в команде
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал об изменениях в команде. Сегодня, 28 декабря, новосибирцы обыграли «Адмирал» со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Рассказов, Мартынов) – 14:49 (5x5)    

«Немного освежили состав. Поверили в себя, где-то удача на нашей стороне. Какие-то встречи были провалены, но не все. Даже проигранные матчи мы здорово играли, переигрывали соперника, но результат был иной. На выезде легче, наверное, играть. Дома трибуны, болельщики, эмоции игроков переполняют. Совершаем ошибки в чужой зоне отчасти из-за этого. В психологическом плане груз ответственности был. Все прекрасно всё понимали, только правильные действия приводят к результату. Надеюсь, мы достучались до ребят, и они всё прекрасно понимают», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Адмирала».

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