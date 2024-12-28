Окулов, перешедший из ЦСКА, оформил дубль в первом же матче за «Авангард»

Российский хоккеист Константин Окулов, который начинал сезон в составе московского ЦСКА и перешёл в «Авангард» 25 декабря, оформил дубль в первом же матче за омскую команду. На момент написания новости счёт 4:3 в пользу «Авангарда», встреча проходит на «Джи-Драйв-Арене».

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Сначала Окулов вывел команду вперёд, забросив четвёртую шайбу, уже через четыре минуты он увеличил преимущество, забив в меньшинстве.

В текущем сезоне в ЦСКА Окулов заработал 16 очков за 36 матчей. Он забросил пять шайб и сделал 11 голевых передач. Ранее Константин также играл в составе «Сибири».