Окулов, перешедший из ЦСКА, оформил дубль в первом же матче за «Авангард»
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Российский хоккеист Константин Окулов, который начинал сезон в составе московского ЦСКА и перешёл в «Авангард» 25 декабря, оформил дубль в первом же матче за омскую команду. На момент написания новости счёт 4:3 в пользу «Авангарда», встреча проходит на «Джи-Драйв-Арене».
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
6 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Буше – 04:58 (5x5) 2:0 Гуляев (Маклауд, Башкиров) – 05:52 (5x5) 2:1 Юртайкин (Алтыбармакян, Баранцев) – 06:38 (5x5) 3:1 Каблуков (Холодилин) – 07:32 (5x5) 3:2 Шараканов (Грошев, Бикмуллин) – 10:57 (5x5) 3:3 Шараканов (Баранцев, Романов) – 23:40 (5x5) 4:3 Окулов (Буше, Прохоркин) – 24:32 (5x5) 5:3 Окулов – 28:17 (4x5) 6:3 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 28:41 (5x5) 6:4 Калабушкин (Кугрышев, Волков) – 39:51 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Сначала Окулов вывел команду вперёд, забросив четвёртую шайбу, уже через четыре минуты он увеличил преимущество, забив в меньшинстве.
В текущем сезоне в ЦСКА Окулов заработал 16 очков за 36 матчей. Он забросил пять шайб и сделал 11 голевых передач. Ранее Константин также играл в составе «Сибири».
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