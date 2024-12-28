Канадский защитник Меркли рассказал, какое русское блюдо любит больше всего

Защитник «Авангард» Райан Меркли рассказал, какое русское блюдо ему нравится больше всего.

— Какое русское блюдо понравилось вам больше всего?

– Сырники – номер один. Вопрос про еду лучше задать моей девушке (смеётся). Ей очень нравится еда в Москве, где в ресторанах есть огромный выбор блюд. Она очень любит суши, китайскую еду, — приводит слова Меркли «Советский спорт».

Напомним, 24-летний Меркли начал сезон-2024/2025 в составе «Куньлуня», а позже перешёл в «Авангард». Сейчас защитник провёл за омскую команду девять матчей, набрав пять очков при коэффициенте полезности «+1».

Он также успел сыграть в НХЛ, выступая в составе «Сан-Хосе Шаркс».