Степан Фальковский, обменянный из СКА, включён в состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»

Казанский «Ак Барс» опубликовал состав команды на матч с лидером Востока — «Трактором». Встреча состоится 28 декабря и начнётся в 19:00 мск.

Сейчас казанская команда находится на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, а «Трактор» там же занимает первое место.

Фото: ХК «Ак Барс»

Напомним, 27 декабря стало известно, что Степан Фальковский был обменян в «Ак Барс» из СКА на Дмитрия Юдина. Уже сегодня Фальковский может впервые выйти на лёд в составе новой команды. Ранее 28-летний защитник заработал семь очков после 29 матчей.