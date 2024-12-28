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Ак Барс — Трактор. Прямая трансляция
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Степан Фальковский, обменянный из СКА, включён в состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»

Степан Фальковский, обменянный из СКА, включён в состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»
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Казанский «Ак Барс» опубликовал состав команды на матч с лидером Востока — «Трактором». Встреча состоится 28 декабря и начнётся в 19:00 мск.

Сейчас казанская команда находится на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, а «Трактор» там же занимает первое место.

Фото: ХК «Ак Барс»

Матч «Ак Барс» – «Трактор» 28 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

Напомним, 27 декабря стало известно, что Степан Фальковский был обменян в «Ак Барс» из СКА на Дмитрия Юдина. Уже сегодня Фальковский может впервые выйти на лёд в составе новой команды. Ранее 28-летний защитник заработал семь очков после 29 матчей.

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