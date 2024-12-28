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Ак Барс — Трактор. Прямая трансляция
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«Трактор» опубликовал состав на матч с «Ак Барсом»

«Трактор» опубликовал состав на матч с «Ак Барсом»
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Челябинский «Трактор» опубликовал состав команды на матч с «Ак Барсом». Встреча состоится 28 декабря на «Татнефть-Арене» и начнётся в 19:00 мск.

В данный момент «Трактор» является лидером Востока, однако у челябинцев одинаковое количество очков с уфимским «Салаватом Юлаевым», который находится там же на втором месте. В случае если «Трактор» уступит «Ак Барсу», а «Салават Юлаев» обыграет «Северсталь», то уфимская команда возглавит турнирную таблицу Востока.

Фото: ХК «Трактор»

Матч «Ак Барс» – «Трактор» 28 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

Отметим, что 27 декабря стало известно об обмене СКА и «Трактора», в результате которого к челябинцам присоединились Арсений Коромыслов и Василий Глотов. Их в состав на матч с «Ак Барсом» не заявили.

А вот Степан Фальковский может сыграть в составе казанцев.

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