«Авангард» одолел «Ладу» в результативном матче с 13 голами

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались омский «Авангард» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арене» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 7:6 (3:2, 3:2, 1:2).

В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Данил Юртайкин, Магомед Шараканов, оформивший дубль, Евгений Калабушкин, Дмитрий Кугрышев, Архип Неколенко. За «Авангард» забили Рид Буше, Михаил Гуляев, Константин Окулов, Илья Каблуков, Иван Игумнов, Майкл Маклауд.

В предыдущих двух встречах омская команда терпела поражения. Для «Лады» этот проигрыш стал вторым подряд.