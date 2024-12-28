«Авангард» одолел «Ладу» в результативном матче с 13 голами
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались омский «Авангард» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арене» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 7:6 (3:2, 3:2, 1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 6
Лада
Тольятти
1:0 Буше – 04:58 (5x5) 2:0 Гуляев (Маклауд, Башкиров) – 05:52 (5x5) 2:1 Юртайкин (Алтыбармакян, Баранцев) – 06:38 (5x5) 3:1 Каблуков (Холодилин) – 07:32 (5x5) 3:2 Шараканов (Грошев, Бикмуллин) – 10:57 (5x5) 3:3 Шараканов (Баранцев, Романов) – 23:40 (5x5) 4:3 Окулов (Буше, Прохоркин) – 24:32 (5x5) 5:3 Окулов – 28:17 (4x5) 6:3 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 28:41 (5x5) 6:4 Калабушкин (Кугрышев, Волков) – 39:51 (5x5) 6:5 Кугрышев (Волков) – 41:50 (5x5) 7:5 Маклауд (Окулов, Шарипзянов) – 42:29 (5x4) 7:6 Неколенко (Михайлов) – 53:30 (5x5)
В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Данил Юртайкин, Магомед Шараканов, оформивший дубль, Евгений Калабушкин, Дмитрий Кугрышев, Архип Неколенко. За «Авангард» забили Рид Буше, Михаил Гуляев, Константин Окулов, Илья Каблуков, Иван Игумнов, Майкл Маклауд.
В предыдущих двух встречах омская команда терпела поражения. Для «Лады» этот проигрыш стал вторым подряд.
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