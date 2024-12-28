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Автомобилист — Металлург, результат матча 28 декабря 2024 года, счет 1:2Б, КХЛ 2024-2025

«Металлург» сравнял на последних минутах и обыграл «Автомобилист» в серии буллитов
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Блэкер – 52:39 (5x5)     1:1 Канцеров (Рендулич, Пресс) – 58:36 (5x5)     1:2 Канцеров – 65:00    

Автором гола за «Автомобилист» стал Джесси Блэкер. В составе «Металлурга» Роман Канцеров сравнял счёт на 59-й минуте третьего периода. Победную шайбу забросил также Роман Канцеров.

Перед началом матча у обеих команд было 48 очков. «Металлург», одержав эту победу, сместил екатеринбургскую команду с четвёртого места в турнирной таблице.

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