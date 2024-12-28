«Салават Юлаев» одержал сухую победу над «Северсталью» и стал новым лидером Востока

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

За уфимцев забили Егор Сучков, реализовавший большинство, и Данил Алалыкин. «Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию побед «Северстали».

Сейчас «Салават Юлаев» находится на первой строчке Восточной конференции КХЛ, команда по очкам обошла челябинский «Трактор». «Северсталь» – на шестом месте на Западе.

«Трактор» 28 декабря играет с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене». На момент написания новости счёт во встрече 0:0.