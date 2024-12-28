«Кярпят» одолел «Динамо Пардубице» в овертайме матча Кубка Шпенглера
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Завершился матч Кубка Шпенглера. В группе Торриани встретились «Динамо Пардубице» и «Кярпят». Встреча прошла на стадионе «Айсштадион Давос» в Давосе (Швейцария). Со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в овертайме победу одержала команда «Кярпят» из Оулу.
Кубок Шпенглера . Группа Торриани
28 декабря 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Пардубице
Пардубице
Окончен
2 : 3
ОТ
Кярпят
Оулу
0:1 Вирта (Тардиф, Мельник) – 02:41 (5x4) 1:1 Каут (Седлак) – 07:03 (5x5) 1:2 Турунен (Коваржчик) – 54:35 (5x4) 2:2 Мусил (Мандат) – 56:10 (4x5) 2:3 Гардинер (Тардиф) – 63:24 (3x3)
В составе «Динамо Пардубице» заброшенными шайбами отметились Мартин Каут, Давид Мусил. За «Кярпят» забили Патрик Вирта, Теэму Турунен, Рейд Гардинер.
Первое место в группе Торриани занимает «Фрибур-Готтерон», в группе Каттини сборная Канады.
Напомним, финальная встреча Кубка Шпенглера — 2024 состоится 31 декабря. Решающий матч пройдёт на стадионе «Айсштадион Давос» и начнётся в 14:10 мск.
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