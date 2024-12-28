«Кярпят» одолел «Динамо Пардубице» в овертайме матча Кубка Шпенглера

Завершился матч Кубка Шпенглера. В группе Торриани встретились «Динамо Пардубице» и «Кярпят». Встреча прошла на стадионе «Айсштадион Давос» в Давосе (Швейцария). Со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в овертайме победу одержала команда «Кярпят» из Оулу.

В составе «Динамо Пардубице» заброшенными шайбами отметились Мартин Каут, Давид Мусил. За «Кярпят» забили Патрик Вирта, Теэму Турунен, Рейд Гардинер.

Первое место в группе Торриани занимает «Фрибур-Готтерон», в группе Каттини сборная Канады.

Напомним, финальная встреча Кубка Шпенглера — 2024 состоится 31 декабря. Решающий матч пройдёт на стадионе «Айсштадион Давос» и начнётся в 14:10 мск.