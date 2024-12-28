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Овечкин сыграет с «Торонто». Это первый матч Александра после перелома

Овечкин сыграет с «Торонто». Это первый матч Александра после перелома
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По данным инсайдера NHL Эллиота Фридмана, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что Александр Овечкин вернётся в состав команды в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 29 декабря и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери говорит, что Александр Овечкин вернётся на лёд сегодня вечером», — написал Фридман на своей странице в соцсети Х.

Информацию о возвращении Овечкина также подтвердил клуб на официальной странице в соцсетях.

Напомним, Овечкин получил перелом ноги во встрече с «Ютой» 19 ноября. Месяц он восстанавливался после травмы. Сейчас россиянину осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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