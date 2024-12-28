Разин — после победы над «Автомобилистом»: можно сравнить игру с шахматами

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», прокомментировал победный матч на выезде с «Автомобилистом» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра, наверное, можно с шахматами сравнить. Каждый ждал ошибки соперника, хотя моменты были и в первом, и во втором периоде. Если бы кто-то забил, то игра бы раскрылась, думаю, а так вратари хорошо играли, подчищали. Мы в середине третьего периода допустили ошибку, но удачно отыгрались. Считаю, что равная игра, всё определили буллиты.

— Как оцените дебют Рендулича и его голевой пас?

— Видно, что обученный хоккеист, мастерюга. К сожалению, пока в слабом функциональном состоянии, баллоны его ждут. Надеемся, что подтянет свои физические кондиции. Мы его брали как праворукого форварда под большинство, что он сегодня и доказал, отдал зрячий пас.

В этой роли его и видим, но современный хоккей подразумевает и оборону, и нападение, каждый хоккеист должен играть и там, и там. Хочется, чтобы он физику подтянул, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.