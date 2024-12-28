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Разин — после победы над «Автомобилистом»: можно сравнить игру с шахматами

Разин — после победы над «Автомобилистом»: можно сравнить игру с шахматами
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Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», прокомментировал победный матч на выезде с «Автомобилистом» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Блэкер – 52:39 (5x5)     1:1 Канцеров (Рендулич, Пресс) – 58:36 (6x5)     1:2 Канцеров – 65:00    

— Хорошая игра, наверное, можно с шахматами сравнить. Каждый ждал ошибки соперника, хотя моменты были и в первом, и во втором периоде. Если бы кто-то забил, то игра бы раскрылась, думаю, а так вратари хорошо играли, подчищали. Мы в середине третьего периода допустили ошибку, но удачно отыгрались. Считаю, что равная игра, всё определили буллиты.

— Как оцените дебют Рендулича и его голевой пас?
— Видно, что обученный хоккеист, мастерюга. К сожалению, пока в слабом функциональном состоянии, баллоны его ждут. Надеемся, что подтянет свои физические кондиции. Мы его брали как праворукого форварда под большинство, что он сегодня и доказал, отдал зрячий пас.

В этой роли его и видим, но современный хоккей подразумевает и оборону, и нападение, каждый хоккеист должен играть и там, и там. Хочется, чтобы он физику подтянул, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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