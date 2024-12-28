Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«С возвращением, мой Капитан». «Вашингтон» опубликовал пост об Овечкине

«С возвращением, мой Капитан». «Вашингтон» опубликовал пост об Овечкине
Комментарии

В «Вашингтон Кэпиталз» опубликовали пост, поздравив капитана команды и российского хоккеиста Александра Овечкина с возвращением на лёд после перелома. Он сыграет в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 29 декабря и начнётся в 3:00 мск

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«О Капитан, с возвращением, мой Капитан», — написала пресс-служба столичного клуба на своей странице в соцсети Х.

Напомним, Овечкин выбыл из игры на месяц в связи с переломом малоберцовой кости, которой он получил в матче с «Ютой» 19 декабря. Россиянин после возвращения на лёд продолжит погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Александру осталось забросить 26 шайб.

Материалы по теме
«Великая восьмёрка побьёт рекорд в этом сезоне!» Что Америка ждёт от Овечкина после травмы
«Великая восьмёрка побьёт рекорд в этом сезоне!» Что Америка ждёт от Овечкина после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android