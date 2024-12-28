«С возвращением, мой Капитан». «Вашингтон» опубликовал пост об Овечкине

В «Вашингтон Кэпиталз» опубликовали пост, поздравив капитана команды и российского хоккеиста Александра Овечкина с возвращением на лёд после перелома. Он сыграет в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 29 декабря и начнётся в 3:00 мск

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«О Капитан, с возвращением, мой Капитан», — написала пресс-служба столичного клуба на своей странице в соцсети Х.

Напомним, Овечкин выбыл из игры на месяц в связи с переломом малоберцовой кости, которой он получил в матче с «Ютой» 19 декабря. Россиянин после возвращения на лёд продолжит погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Александру осталось забросить 26 шайб.