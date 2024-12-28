Заварухин — после поражения от «Металлурга»: отдали очко, которое должны были взять

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2Б).

— Хорошая игра, хорошие скорости, мобильный соперник. Парни справлялись с атакой соперника, имели моменты на контратаках. Сегодня два вратаря здорово держали команды в игре. 21 блокированный бросок – парни старались, не давали шанса сопернику в явных ситуациях. Сыграли пассивно «5 на 6», соперник наказал за это. Возможно, больше времени уделим буллитам на тренировках, вратарь соперника переиграл наших нападающих. Понравилась игра, заряд команды, живая лавка. Отработаем ещё игру «5 на 6», идём дальше.

— Почему пока в этом сезоне не удаётся побеждать в овертайме и буллитах?

— Это хоккей.

— Как оцените игру нового звена Шаров – Денежкин – Меркли?

— Создавали много моментов, посмотрим дальше. Саню Шарова будем пробовать и в центре, и на фланге. Шаров много создавал, много сделал для партнёров. Он только прилетел вечером, сразу поставили его на игру.

— В чём прибавили после прошлого матча с «Металлургом» неделю назад?

— Очко взяли, в этом прибавили, своё очко отдали, которое должны были взять, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.