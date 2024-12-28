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Ак Барс — Трактор, результат матча 28 декабря 2024 года, счет 4:0, КХЛ 2024-2025

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» всухую обыграть «Трактор»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 26:16 (5x4)     2:0 Галимов – 35:24 (4x5)     3:0 Яшкин (Петан) – 51:58 (5x5)     4:0 Петан (Фальковский) – 58:17 (en)    

За «Ак Барс» забили Артём Галимов, оформивший дубль, Дмитрий Яшкин и Ник Петан.

«Трактор» опустился на второе место Восточной конференции КХЛ, хотя долгое время занимал первую строчку. Новым лидером Востока стал «Салават Юлаев», обыгравший на домашней арене «Северсталь». «Ак Барс» находится там же на третьей строчке, у команды 50 очков после 37 встреч.

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