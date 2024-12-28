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П. Зубов: семь пропущенных голов «Ладой» — провал. Будем работать, чтобы сзади почище было

П. Зубов: семь пропущенных голов «Ладой» — провал. Будем работать, чтобы сзади почище было
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Павел Зубов, исполняющий обязанности главного тренера «Лады», прокомментировал результативный матч с «Авангардом», в котором тольяттинцы уступили со счётом 6:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 6
Лада
Тольятти
1:0 Буше – 04:58 (5x5)     2:0 Гуляев (Маклауд, Башкиров) – 05:52 (5x5)     2:1 Юртайкин (Алтыбармакян, Баранцев) – 06:38 (5x5)     3:1 Каблуков (Холодилин) – 07:32 (5x5)     3:2 Шараканов (Грошев, Бикмуллин) – 10:57 (5x5)     3:3 Шараканов (Баранцев, Романов) – 23:40 (5x5)     4:3 Окулов (Буше, Прохоркин) – 24:32 (5x5)     5:3 Окулов – 28:17 (4x5)     6:3 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 28:41 (5x5)     6:4 Калабушкин (Кугрышев, Волков) – 39:51 (5x5)     6:5 Кугрышев (Волков) – 41:50 (5x5)     7:5 Маклауд (Окулов, Шарипзянов) – 42:29 (5x4)     7:6 Неколенко (Михайлов) – 53:30 (5x5)    

«Соперника с победой, хорошая игра выдалась при прекрасной атмосфере. Единственное, о чём можно сожалеть – мы сегодня не набрали очков. Мы в последнее время много уделяем внимания в тренировочном процессе взаимодействиям в зоне атаки, переходам из обороны в атаку, чтобы парни получали удовольствие сами и приносили удовольствие болельщикам. Просто семь голов, конечно, пропускать не надо. Шесть заброшенных – это уровень, в обороне семь – это провал. Будем работать, чтобы сзади было почище у нас.

Да, Максим Третьяк только второй раз за сезон появился в матче. Не побоялся его поставить, потому что других вариантов не было. Замена вратаря сегодня была необходимым шагом, Трушков пропустил три гола с пяти бросков», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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