П. Зубов: семь пропущенных голов «Ладой» — провал. Будем работать, чтобы сзади почище было

Павел Зубов, исполняющий обязанности главного тренера «Лады», прокомментировал результативный матч с «Авангардом», в котором тольяттинцы уступили со счётом 6:7.
«Соперника с победой, хорошая игра выдалась при прекрасной атмосфере. Единственное, о чём можно сожалеть – мы сегодня не набрали очков. Мы в последнее время много уделяем внимания в тренировочном процессе взаимодействиям в зоне атаки, переходам из обороны в атаку, чтобы парни получали удовольствие сами и приносили удовольствие болельщикам. Просто семь голов, конечно, пропускать не надо. Шесть заброшенных – это уровень, в обороне семь – это провал. Будем работать, чтобы сзади было почище у нас.
Да, Максим Третьяк только второй раз за сезон появился в матче. Не побоялся его поставить, потому что других вариантов не было. Замена вратаря сегодня была необходимым шагом, Трушков пропустил три гола с пяти бросков», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 28 декабря 2024
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