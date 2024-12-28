Александр Овечкин прокомментировал возвращение в игру после травмы

Российский хоккеист Александр Овечкин высказался о своём возвращении в состав «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее стало известно, что Овечкин сыграет в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 декабря. Встреча начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я просто хочу вернуться и поиграть в хоккей. Это был тяжёлый месяц — ты тренируешься, смотришь игры, всегда хочешь помочь своим товарищам по команде победить, и теперь пришло моё время. Провожу много времени в тренажёрном зале, катаюсь на велосипеде. Весь персонал проделал отличную работу, помогая мне восстановиться. Было тяжело, но спасибо моей семье за ​​поддержку», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.