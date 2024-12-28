Ги Буше прокомментировал победу в своём первом матче в роли главного тренера «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал домашнюю победу команды над «Ладой» (7:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Эта встреча стала первой для клуба под руководством Буше.

«Мы просили от ребят, чтобы они играли уверенно все 60 минут, и сегодня они выкладывались весь матч. Прошлую игру с «Ладой», которую я смотрел из Канады, первый и второй период провели хорошо, но в третьем показали себя не столь успешно. Сегодня же мы действовали здорово. В нападении мы были просто потрясающи, многие ребята внесли вклад, заработали очки. Что касается обороны, то теперь мы точно знаем, над чем нам нужно поработать завтра. Я знал, что есть определённые сложности с нашей защитой, ещё когда только приехал», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.