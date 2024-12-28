«Барыс» уступил «Торпедо», у казахстанцев пятое поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
0:1 Бочаров (Гайтамиров, Логвин) – 01:07 (5x5) 1:1 Кагарлицкий (Гончарук, Войнов) – 21:20 (5x5) 2:1 Атанасов (Ларионов, Силаев) – 25:56 (5x5) 3:1 Ларионов (Войнов, Линч) – 30:01 (5x5)
В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Василий Атанасов, Игорь Ларионов.
Для казахстанцев это пятое поражение подряд, а «Торпедо» удалось прервать серию неудач, которая длилась на протяжении трёх предыдущих встреч.
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