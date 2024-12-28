«Барыс» уступил «Торпедо», у казахстанцев пятое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).

В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Василий Атанасов, Игорь Ларионов.

Для казахстанцев это пятое поражение подряд, а «Торпедо» удалось прервать серию неудач, которая длилась на протяжении трёх предыдущих встреч.