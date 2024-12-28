Ги Буше: у игроков «Авангарда» были ошибки. Но не те, которые происходят из-за боязни
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высоко оценил игру команды в первом матче КХЛ под его руководством. «Авангард» обыграл «Ладу» со счётом 7:6 на домашней арене.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 6
Лада
Тольятти
1:0 Буше – 04:58 (5x5) 2:0 Гуляев (Маклауд, Башкиров) – 05:52 (5x5) 2:1 Юртайкин (Алтыбармакян, Баранцев) – 06:38 (5x5) 3:1 Каблуков (Холодилин) – 07:32 (5x5) 3:2 Шараканов (Грошев, Бикмуллин) – 10:57 (5x5) 3:3 Шараканов (Баранцев, Романов) – 23:40 (5x5) 4:3 Окулов (Буше, Прохоркин) – 24:32 (5x5) 5:3 Окулов – 28:17 (4x5) 6:3 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 28:41 (5x5) 6:4 Калабушкин (Кугрышев, Волков) – 39:51 (5x5) 6:5 Кугрышев (Волков) – 41:50 (5x5) 7:5 Маклауд (Окулов, Шарипзянов) – 42:29 (5x4) 7:6 Неколенко (Михайлов) – 53:30 (5x5)
«Обычно то, чему я сейчас учу ребят, занимает где-то месяц на предсезонке, а затем ещё около полутора месяцев, чтобы игроки всё усвоили на уровне инстинктов, почувствовали себя комфортно. Сейчас же у нас ограничено время, но нам нужно продолжать усердно и много работать. Да, сегодня были ошибки, но это не те ошибки, которые происходят из-за того, что кто-то боялся что-то сделать. Мы забросили больше, чем пропустили, и это хорошо», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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