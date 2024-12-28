Ги Буше: у игроков «Авангарда» были ошибки. Но не те, которые происходят из-за боязни

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высоко оценил игру команды в первом матче КХЛ под его руководством. «Авангард» обыграл «Ладу» со счётом 7:6 на домашней арене.

«Обычно то, чему я сейчас учу ребят, занимает где-то месяц на предсезонке, а затем ещё около полутора месяцев, чтобы игроки всё усвоили на уровне инстинктов, почувствовали себя комфортно. Сейчас же у нас ограничено время, но нам нужно продолжать усердно и много работать. Да, сегодня были ошибки, но это не те ошибки, которые происходят из-за того, что кто-то боялся что-то сделать. Мы забросили больше, чем пропустили, и это хорошо», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.