Овечкин оценил игру «Вашингтона» в его отсутствие

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал результативность команды во время его отсутствия.

«Ребята и без меня отлично справились. Не знаю, они сейчас играют хорошо, поэтому я не знаю, какую игру я буду сейчас представлять. Тренировки – это одно, а в играх – другая скорость, другая интенсивность. Так что мне просто нужно быть умным и играть правильно», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» сейчас находится на второй строчке Восточной конференции НХЛ. У команды 48 очков после 34 встреч. Овечкин вернётся на лёд в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» после перелома малоберцовой кости, полученного 19 ноября.