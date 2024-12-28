Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин оценил игру «Вашингтона» в его отсутствие

Овечкин оценил игру «Вашингтона» в его отсутствие
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал результативность команды во время его отсутствия.

«Ребята и без меня отлично справились. Не знаю, они сейчас играют хорошо, поэтому я не знаю, какую игру я буду сейчас представлять. Тренировки – это одно, а в играх – другая скорость, другая интенсивность. Так что мне просто нужно быть умным и играть правильно», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» сейчас находится на второй строчке Восточной конференции НХЛ. У команды 48 очков после 34 встреч. Овечкин вернётся на лёд в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» после перелома малоберцовой кости, полученного 19 ноября.

Материалы по теме
Александр Овечкин прокомментировал возвращение в игру после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android