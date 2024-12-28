«Как в тех матчах, когда я тренировал Канаду». Ги Буше — об атмосфере на хоккее в Омске

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше поделился эмоциями от первой встречи КХЛ во главе команды. «Авангард» обыграл «Ладу» со счётом 7:6 на домашней арене.

«Когда я смотрел домашние матчи «Авангарда» в Канаде, то моя девушка говорила мне, чтобы я убавил звук – настолько было громко. Я понимал, что здесь шумные трибуны, но прожить, прочувствовать… Это нечто! Невероятная атмосфера в Омске, и я надеюсь, что люди понимают, насколько им повезло, насколько особенная эта арена. Не только из-за красоты, но из-за эмоций, которые получаешь здесь. Действительно потрясающе, можно даже сравнить с теми матчами, когда я тренировал сборную Канады, или с матчами НХЛ. Очень шумно, фантастическая поддержка», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.