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«Как в тех матчах, когда я тренировал Канаду». Ги Буше — об атмосфере на хоккее в Омске

«Как в тех матчах, когда я тренировал Канаду». Ги Буше — об атмосфере на хоккее в Омске
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше поделился эмоциями от первой встречи КХЛ во главе команды. «Авангард» обыграл «Ладу» со счётом 7:6 на домашней арене.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 6
Лада
Тольятти
1:0 Буше – 04:58 (5x5)     2:0 Гуляев (Маклауд, Башкиров) – 05:52 (5x5)     2:1 Юртайкин (Алтыбармакян, Баранцев) – 06:38 (5x5)     3:1 Каблуков (Холодилин) – 07:32 (5x5)     3:2 Шараканов (Грошев, Бикмуллин) – 10:57 (5x5)     3:3 Шараканов (Баранцев, Романов) – 23:40 (5x5)     4:3 Окулов (Буше, Прохоркин) – 24:32 (5x5)     5:3 Окулов – 28:17 (4x5)     6:3 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 28:41 (5x5)     6:4 Калабушкин (Кугрышев, Волков) – 39:51 (5x5)     6:5 Кугрышев (Волков) – 41:50 (5x5)     7:5 Маклауд (Окулов, Шарипзянов) – 42:29 (5x4)     7:6 Неколенко (Михайлов) – 53:30 (5x5)    

«Когда я смотрел домашние матчи «Авангарда» в Канаде, то моя девушка говорила мне, чтобы я убавил звук – настолько было громко. Я понимал, что здесь шумные трибуны, но прожить, прочувствовать… Это нечто! Невероятная атмосфера в Омске, и я надеюсь, что люди понимают, насколько им повезло, насколько особенная эта арена. Не только из-за красоты, но из-за эмоций, которые получаешь здесь. Действительно потрясающе, можно даже сравнить с теми матчами, когда я тренировал сборную Канады, или с матчами НХЛ. Очень шумно, фантастическая поддержка», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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