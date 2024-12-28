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Ги Буше — о Ткачёве: очень умный и креативный хоккеист. Но нужно делать акцент на защиту

Ги Буше — о Ткачёве: очень умный и креативный хоккеист. Но нужно делать акцент на защиту
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше поделился ожиданиями от интеграции в систему команды Владимира Ткачёва.

— Ожидаете ли вы какие-то проблемы с тем, как в вашу систему впишется Владимир Ткачёв?
— Но у Окулова, Буше, Маклауда проблем не возникает, верно? Некоторым ребятам, которых я тренировал в НХЛ, удавалось забить более 60 голов за сезон. Когда шайба у тебя – шайба у тебя, ты в нападении. Если её у тебя нет, то ты идёшь отрабатывать в оборону, в этом наша структура игры. И все хоккеисты должны грамотно и качественно действовать в обороне, все должны понимать, что если ты не в нападении, то ты в защите.

Что касается Ткачёва, то я знаю, что он очень умный игрок, я смотрел видео, я понимаю, что он очень креативный. Но нужно делать акцент на защиту. Мне посчастливилось в карьере тренировать множество высококлассных игроков, и главное – это быть тем хоккеистом, на которого может положиться твоя команда.

— Когда ждёте Ткачёва в строю?
— Время потребуется, однозначно. Тут важно, чтобы он был полностью готов вернуться. Сейчас ему сложно, травма нижней части тела, это очень неприятно. Важно не только восстановиться, но и вернуть игровые кондиции – бросок, катание. Нужно быть реалистичными, не форсировать события. Надеюсь, что Ткачёв вернётся достаточно скоро и поможет команде, в том числе и в плей-офф, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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