Ги Буше: «Авангард» не стремился обменять Касселса, но его запросил ЦСКА за Окулова

Главный тренер омского «Авангарда», канадский специалист Ги Буше высказался о том, что американский нападающий Коул Касселс всё же покинул клуб и перешёл в ЦСКА, откуда в Омск был обменян Константин Окулов.

— Почему «Авангард» всё-таки расстался с Коулом Касселсом?

— Мы не стремились к тому, чтобы обменять Коула. Но мы очень хотели заполучить Окулова, и ЦСКА запросил взамен того игрока, которого хотел – Касселса. Мы старались сохранить Коула в составе, но без этого обмена к нам бы не перешёл Окулов. Поэтому пришлось пойти на этот шаг, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.