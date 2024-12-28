Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: «Авангард» не стремился обменять Касселса, но его запросил ЦСКА за Окулова

Ги Буше: «Авангард» не стремился обменять Касселса, но его запросил ЦСКА за Окулова
Комментарии

Главный тренер омского «Авангарда», канадский специалист Ги Буше высказался о том, что американский нападающий Коул Касселс всё же покинул клуб и перешёл в ЦСКА, откуда в Омск был обменян Константин Окулов.

— Почему «Авангард» всё-таки расстался с Коулом Касселсом?
— Мы не стремились к тому, чтобы обменять Коула. Но мы очень хотели заполучить Окулова, и ЦСКА запросил взамен того игрока, которого хотел – Касселса. Мы старались сохранить Коула в составе, но без этого обмена к нам бы не перешёл Окулов. Поэтому пришлось пойти на этот шаг, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Авангард» вернул 2007-й, СКА не стал сильнее. Первые итоги дедлайна КХЛ
«Авангард» вернул 2007-й, СКА не стал сильнее. Первые итоги дедлайна КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android