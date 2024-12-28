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Ги Буше — об уходе Хомченко: у «Авангарда» много новичков, за это приходится платить

Ги Буше — об уходе Хомченко: у «Авангарда» много новичков, за это приходится платить
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал, почему клубу не удалось удержать вратаря Павла Хомченко. Он заключил контракт с ЦСКА 27 декабря.

— Почему «Авангард» отпустил голкипера Павла Хомченко?
— Это как раз тот вопрос, который стоит задать Евгению Кожевникову. Но думаю, что это связано с освобождением места под потолком зарплат. У нас много новичков, и есть цена, которую нужно заплатить. Тут похожая ситуация, как с Касселсом. Однако я считаю, что всё сделано наилучшим образом, и у нас есть все инструменты, чтобы двигаться вперёд. А всех ребят сохранить невозможно, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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