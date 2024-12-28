Карбери высказался о попадании Овечкина в заявку на матч впервые после травмы
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал включение Александра Овечкина в состав на матч с «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 29 декабря и начнётся в 3:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Очевидно, что забитые голы и вероятность, что он забьёт, поднимают настроение нашей команде. Он важен в составе как и его заразительная личность, манера поведения и то, что он находится на льду, будь то игра в большинстве, вбрасывание, «5 на 5». Все в здании вместе с нашими 19 другими игроками верят, что он может забить, поэтому я думаю, что это поднимает настроение всей нашей группе, и его возвращение в состав будет долгожданным», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.
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