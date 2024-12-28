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Ги Буше: не планировал тренировать в этом сезоне. Но босс «Авангарда» меня убедил

Ги Буше: не планировал тренировать в этом сезоне. Но босс «Авангарда» меня убедил
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, какой человек сыграл решающую роль в его решении заключить контракт с клубом из Омска.

«Я не планировал тренировать в этом сезоне, ведь у меня была операция на колене. Но Евгений Кожевников (глава совета директоров «Авангарда». — Прим. «Чемпионата») меня убедил, я заболел идеей поехать в Россию, в КХЛ. Я сразу понял, что это будет верным шагом для меня, потому что здесь классный клуб и классный город. Хочу ещё отметить, что Кожевников сделал всё, чтобы усилить «Авангард». Это кажется лёгким, будто ты играешь на приставке в видеоигру, но каждая сделка – это огромная, кропотливая работа, которую многие не видят», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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