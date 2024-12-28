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Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин — наш капитан, величайший голеадор за всю историю

Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин — наш капитан, величайший голеадор за всю историю
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о мастеровитости Александра Овечкина, который вернётся в состав команды в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 декабря. Встреча начнётся в 3:00 мск.

«Я чувствовал, что, когда он впервые выбыл из игры, наша команда немного «упала», но затем мы смогли довольно быстро восстановиться и продолжить в хорошем темпе. Было такое ощущение, что слабину восполнили не просто пара игроков, это было командное усилие.

Он наш капитан, он величайший бомбардир всех времён, поэтому для него возвращение в наш состав станет хорошим стимулом», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

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