Ги Буше: очень надеюсь, что «Авангарду» удастся выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после первой добытой победы («Авангард» обыграл «Ладу» со счётом 7:6 на домашней арене) во главе команды поделился амбициозными целями на текущий сезон.

«Конечно, мне потребуется время. Скажем, Бобу Хартли в «Авангарде» потребовалось три года, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Очень надеюсь, что нам удастся это сделать в нынешнем сезоне, но вперёд я не заглядываю. Нужно быть лучшим сегодня, будущее – это для болельщиков и прессы, а спортсменам необходимо фокусироваться на текущем моменте», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.