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Защитник «Вашингтона» рассказал, почему Александр Овечкин так важен для команды

Защитник «Вашингтона» рассказал, почему Александр Овечкин так важен для команды
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин рассказал, почему Александр Овечкин нужен их команде.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он — огромная часть нашей команды. Не только на льду, но и за его пределами. Он наш капитан и наш лидер, поэтому его возвращение очень много значит. Александр отлично присутствовал в зале, даже если последние несколько недель его не было в составе. Он всё ещё излучает хорошую энергию и подбадривает ребят», — приводит слова Сандина пресс-служба НХЛ.

Овечкин вернётся в состав команды на матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 29 декабря. Встреча начнётся в 3:00 мск. Ранее Александр восстанавливался после травмы — перелома ноги.

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