Защитник «Вашингтона» рассказал, почему Александр Овечкин так важен для команды

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин рассказал, почему Александр Овечкин нужен их команде.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Он — огромная часть нашей команды. Не только на льду, но и за его пределами. Он наш капитан и наш лидер, поэтому его возвращение очень много значит. Александр отлично присутствовал в зале, даже если последние несколько недель его не было в составе. Он всё ещё излучает хорошую энергию и подбадривает ребят», — приводит слова Сандина пресс-служба НХЛ.

Овечкин вернётся в состав команды на матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 29 декабря. Встреча начнётся в 3:00 мск. Ранее Александр восстанавливался после травмы — перелома ноги.