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Генеральный менеджер «Ак Барса» заявил, что Филипп Майе отказался ехать в Россию

Генеральный менеджер «Ак Барса» заявил, что Филипп Майе отказался ехать в Россию
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возможные трансферы клуба на европейском рынке.

«Смотрели и европейский рынок, изучали, общались. Смотрели на тех, кто уже играл в КХЛ ранее, такие фамилии, как Филипп Майе, звучали, интересовались возможностью их привлечь, но пока они не готовы ехать в Россию.

Если бы максимум выжал, сидел бы улыбался. Какие возможности были, процентов на 80 мы сработали. Где-то что-то не получилось, но скорее, потому что мы не готовы были отдавать лидеров, а другие клубы не видели потенциал в тех ребятах, которых мы им предлагали», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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