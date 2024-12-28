Главный тренер «Торонто» прокомментировал возвращение Овечкина после травмы
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе высказался об Александре Овечкине, который будет включён на матч с канадской командой 29 декабря впервые после травмы.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Наблюдая за ним издалека, тренирую я или просто смотрю, он действительно любит игру и любит забивать голы, и он может забивать голы разными способами. Вы можете оказаться прямо на нём, и он направит свою клюшку на шайбу, и она может попасть в цель. Он, очевидно, один из лучших бомбардиров всех времён, мы все это знаем», — приводит слова Берюбе пресс-служба НХЛ.
Восстановление Овечкина заняло месяц, у него была тяжелейшая травма в карьере — перелом малоберцовой кости.
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