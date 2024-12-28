Валиуллин — об обмене Фальковского: Степан уже был в самолёте, когда узнал

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал обмен Дмитрия Юдина на Степана Фальковского.

«Хотим поблагодарить Диму за столько лет в нашей системе, но мы искали усиление в защиту, искали жёсткого защитника для игры на пятаке, в углах. Что-то нужно было поменять и ему, и нам. У него было повреждение небольшое, но мы готовили обмен давно, и в итоге всё произошло очень быстро.

Это была общая инициатива, скажу по секрету, Фальковский уже в самолёте узнал, что его меняют. Он вылетал в Сочи тогда и уже из самолёта вышел, форма улетела. Потом привезли её частями нам», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.