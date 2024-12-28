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Гатиятулин — о Миллере: выбыл на долгий срок. Ориентировочно — два месяца

Гатиятулин — о Миллере: выбыл на долгий срок. Ориентировочно — два месяца
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал физическое состояние нападающего Ильи Сафонова и защитника Митчелла Миллера. Казанцы всухую обыграли «Трактор» со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Сучков (Комаров, Ефремов) – 31:33 (5x4)     2:0 Алалыкин – 39:53 (5x5)    

«Илья Сафонов приболел, сейчас восстанавливается. Миллер выбыл на долгий срок, ориентировочно на два месяца», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее в составе «Ак Барса» уже был травмированный игрок, который сейчас не может участвовать в играх — Егор Бабенко.

За «Ак Барс» забили Артём Галимов, оформивший дубль, Дмитрий Яшкин и Ник Петан. «Ак Барс» находится на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции, у команды 50 очков после 37 встреч.

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