Гатиятулин — о Миллере: выбыл на долгий срок. Ориентировочно — два месяца

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал физическое состояние нападающего Ильи Сафонова и защитника Митчелла Миллера. Казанцы всухую обыграли «Трактор» со счётом 4:0.

«Илья Сафонов приболел, сейчас восстанавливается. Миллер выбыл на долгий срок, ориентировочно на два месяца», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее в составе «Ак Барса» уже был травмированный игрок, который сейчас не может участвовать в играх — Егор Бабенко.

За «Ак Барс» забили Артём Галимов, оформивший дубль, Дмитрий Яшкин и Ник Петан. «Ак Барс» находится на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции, у команды 50 очков после 37 встреч.