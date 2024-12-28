Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о дебюте Степана Фальковского

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал переход Степана Фальковского из СКА.

«Степан опытный игрок, провёл с командой только утреннее занятие. После тренировки определили с ним наши принципы игры, показали видео, он быстро всё понял и вошёл в игру», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В матче с «Трактором» Фальковский дебютировал за «Ак Барс» и отметился одной результативной передачей.

Ранее 28-летний защитник заработал семь очков после 29 встреч. За «Ак Барс» в мачте с «Трактором» забили Артём Галимов, оформивший дубль, Дмитрий Яшкин и Ник Петан.