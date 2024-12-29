Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победный матч с «Трактором»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Трактором» со счётом 4:0.

«Уверенная победа. В выездной серии пропустили много голов, сегодня акцентировали внимание на дисциплине. Ребята молодцы, здорово настроились, хорошо сыграли и в атаке. Голы в равных составах, в меньшинстве, в большинстве. Акцентируем внимание, отрабатываем моменты с предсезонки касательно всех компонентов. Если есть возможность провести атаку не в ущерб обороне – почему нет», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» сейчас на третьей строчке Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 50 очков после 37 игр.