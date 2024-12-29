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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победный матч с «Трактором»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победный матч с «Трактором»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Трактором» со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 26:16 (5x4)     2:0 Галимов – 35:24 (4x5)     3:0 Яшкин (Петан) – 51:58 (5x5)     4:0 Петан (Фальковский) – 58:17 (en)    

«Уверенная победа. В выездной серии пропустили много голов, сегодня акцентировали внимание на дисциплине. Ребята молодцы, здорово настроились, хорошо сыграли и в атаке. Голы в равных составах, в меньшинстве, в большинстве. Акцентируем внимание, отрабатываем моменты с предсезонки касательно всех компонентов. Если есть возможность провести атаку не в ущерб обороне – почему нет», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» сейчас на третьей строчке Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 50 очков после 37 игр.

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