Дубль Кирби Дака помог «Монреалю» всухую обыграть «Флориду»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайз. «Монреаль» одержал победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

За «Монреаль» забили Кирби Дак, оформивший дубль, Джейк Эванс и Коул Кофилд.

«Монреаль» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 31 очко за 34 матча. «Флорида» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 46 очков после 36 игр.

Для «Флориды» это второе поражение подряд.