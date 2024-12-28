Дубль Кирби Дака помог «Монреалю» всухую обыграть «Флориду»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайз. «Монреаль» одержал победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дак (Ньюхук, Гуле) – 21:39 0:2 Дак (Ньюхук) – 33:51 0:3 Эванс – 37:19 (sh) 0:4 Кофилд (Слафковски) – 54:17
За «Монреаль» забили Кирби Дак, оформивший дубль, Джейк Эванс и Коул Кофилд.
«Монреаль» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 31 очко за 34 матча. «Флорида» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 46 очков после 36 игр.
Для «Флориды» это второе поражение подряд.
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