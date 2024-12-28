Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз — Монреаль Канадиенс, результат матча 28 декабря 2024 года, счет 0:4, НХЛ 2024-2025

Дубль Кирби Дака помог «Монреалю» всухую обыграть «Флориду»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайз. «Монреаль» одержал победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дак (Ньюхук, Гуле) – 21:39     0:2 Дак (Ньюхук) – 33:51     0:3 Эванс – 37:19 (sh)     0:4 Кофилд (Слафковски) – 54:17    

За «Монреаль» забили Кирби Дак, оформивший дубль, Джейк Эванс и Коул Кофилд.

«Монреаль» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 31 очко за 34 матча. «Флорида» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 46 очков после 36 игр.

Для «Флориды» это второе поражение подряд.

Материалы по теме
«Нэшвилл» и «Монреаль» совершили обмен защитниками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android