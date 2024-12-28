Тренер «Трактора» Гру не уверен, хватит ли глубины состава команде в плей-офф

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил трансферную политику клуба и претензии команды на Кубок Гагарина. Челябинцы проиграли «Ак Барсу» со счётом 0:4.

«Мы хотели получить на рынке игроков с габаритами, такие хоккеисты, как Никита Коростелёв и Василий Глотов, помогут нам с очками, с атакой. Всего у нас семь новых игроков, наша первичная задача – сложить их всех в одну картину.

Если говорить о качестве подписаний, то я доволен. Но время покажет, как мы закончим регулярный чемпионат. На текущий момент сложно сказать, хватит ли нам глубины состава, можно потерять нескольких игроков, и тогда будут проблемы. Вообще, это вопрос для генерального менеджера, но лично я доволен подписаниями.

Мы ожидаем, что Глотов сыграет уже в следующем матче», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.