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Тренер «Трактора» Гру не уверен, хватит ли глубины состава команде в плей-офф

Тренер «Трактора» Гру не уверен, хватит ли глубины состава команде в плей-офф
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил трансферную политику клуба и претензии команды на Кубок Гагарина. Челябинцы проиграли «Ак Барсу» со счётом 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 26:16 (5x4)     2:0 Галимов – 35:24 (4x5)     3:0 Яшкин (Петан) – 51:58 (5x5)     4:0 Петан (Фальковский) – 58:17 (en)    

«Мы хотели получить на рынке игроков с габаритами, такие хоккеисты, как Никита Коростелёв и Василий Глотов, помогут нам с очками, с атакой. Всего у нас семь новых игроков, наша первичная задача – сложить их всех в одну картину.

Если говорить о качестве подписаний, то я доволен. Но время покажет, как мы закончим регулярный чемпионат. На текущий момент сложно сказать, хватит ли нам глубины состава, можно потерять нескольких игроков, и тогда будут проблемы. Вообще, это вопрос для генерального менеджера, но лично я доволен подписаниями.

Мы ожидаем, что Глотов сыграет уже в следующем матче», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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