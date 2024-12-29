Тренер «Трактора» Гру — о Мифтахове: отличный вратарь. Спасал Казань, когда это было нужно

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о вратаре казанского «Ак Барса» Амире Мифтахове.

«Плотный матч. Равная игра до того момента, как «Ак Барс» забил гол в меньшинстве. Мы владели шайбой, потом допустили ошибку, выход один на один, этот эпизод сменил настроение, ход игры. В такие моменты нам нужно было сравнивать, а в итоге соперник увеличил своё преимущество.

У нас были моменты, многое получалось, но потом что-то пошло не так. Такое, к сожалению, достаточно часто случается, у нас возникают проблемы в реализации. Отмечу и игру «Ак Барса», они провели отличную встречу.

Амир Мифтахов играл сегодня очень здорово, спасал Казань, когда это было необходимо. Он отличный вратарь. У нас в последнее время не идёт, мы должны быть более терпеливыми, отдавать пасы точно в крюк. Несколько последних игр мы забросили только по одной шайбе, так что есть над чем подумать», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.