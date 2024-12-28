Сборная Чехии разгромила Казахстан, забив 14 голов в матче МЧМ-2025

Завершился матч в рамках группового этапа Молодёжного чемпионата мира — 2025. В нём встретились сборные Чехии и Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Канаде. Со счётом 14:2 (4:1, 8:0, 2:1) победу одержала сборная Чехии.

В составе национальной команды Чехии заброшенными шайбами отметились Матей Машталиржски, оформивший хет-трик, Петр Сикора, Якуб Дворжак, Войтех Градец, забивший хет-трик, Адам Ехо, Якуб Штанцль, сделавший дубль, Адам Новотны, Войцех Чихар. За Казахстан забили Александр Ким и Кирилл Ляпунов.

Для команды из Чехии это вторая победа подряд, команда из Казахстана потерпела второе поражение.