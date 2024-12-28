Сборная Чехии разгромила Казахстан, забив 14 голов в матче МЧМ-2025
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Завершился матч в рамках группового этапа Молодёжного чемпионата мира — 2025. В нём встретились сборные Чехии и Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Канаде. Со счётом 14:2 (4:1, 8:0, 2:1) победу одержала сборная Чехии.
U20 ЧМ-2025 . Группа B
28 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
2 : 14
Чехия U20
0:1 Машталиржски (Фибигр, Шале) – 05:45 (5x5) 0:2 Сикора (Штанцль) – 05:51 (5x5) 0:3 Дворжак (Шале, Фельцман) – 11:01 (5x5) 0:4 Градец (Порт, Фибигр) – 14:45 (5x5) 1:4 Ляпунов (Симонов, Бейсембаев) – 18:34 (5x4) 1:5 Ехо (Порт, Чихар) – 22:54 (5x5) 1:6 Машталиржски – 24:10 (5x5) 1:7 Штанцль (Сикора, Градец) – 25:09 (5x5) 1:8 Машталиржски (Петр, Фибигр) – 27:25 (5x5) 1:9 Штанцль (Градец) – 29:17 (5x5) 1:10 Новотны (Голинка) – 29:32 (5x5) 1:11 Градец (Сикора) – 31:35 (5x5) 1:12 Чихар (Порт, Фибигр) – 32:05 (5x5) 2:12 Ким (Русланулы, Оразов) – 41:29 (5x5) 2:13 Штанцль (Гусинецкий) – 58:18 (5x5) 2:14 Градец (Штанцль) – 58:49 (5x5)
В составе национальной команды Чехии заброшенными шайбами отметились Матей Машталиржски, оформивший хет-трик, Петр Сикора, Якуб Дворжак, Войтех Градец, забивший хет-трик, Адам Ехо, Якуб Штанцль, сделавший дубль, Адам Новотны, Войцех Чихар. За Казахстан забили Александр Ким и Кирилл Ляпунов.
Для команды из Чехии это вторая победа подряд, команда из Казахстана потерпела второе поражение.
Комментарии
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