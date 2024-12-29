Генеральный менеджер «Ак Барса» назвал Миллера одним из сильнейших защитников КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о переподписаниях контрактов с защитниками Митчеллом Миллером и Константином Лучевниковым, а также с нападающим Дмитрием Кателевским.

«Переподписали Миллера, потому что он один из сильнейших в лиге защитников. Через полтора года соглашение у него истекало бы, улучшили ему финансовые условия, чтобы быстрее выздоравливал. Лучевников заслужил стабильной игрой в основе односторонний контракт. Лучше сейчас было продлить, тем более у нас был люфт под потолком, также улучшили условия для Дмитрия Кателевского.

Ведём диалог и с Петаном, возможно новый контракт будет подписан до мая. Работа ведётся и по другим ребятам, будем ждать весны. Возможно, кто-то в феврале уже созреет. Будем делать предложения, следить. Ребята задрафтованы в НХЛ, мы рады, например, когда видим, как Воронков проявляет лидерские качества в НХЛ», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.