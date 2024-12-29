Мифтахов — о матче с «Трактором»: мы были агрессивнее на каждом участке поля

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:0).
«В первую очередь приятно говорить о командном результате. Приятно выигрывать, тем более при своих болельщиках. Очень хотелось отмазаться за неудачную игру в Минске. Мы были настроены и заряжены, понимали свою ответственность. Вышли и сделали своё дело. Сыграли солидно, как команда. За счёт этого и результат. Хорошо подготовились, были агрессивнее на каждом участке поля. За счёт этого и победили.
Всегда себя чувствую комфортно в воротах, несмотря на счёт. Находясь в воротах, стараюсь быть сконцентрированным на игре, ловить каждый бросок. Всегда у нас вся команда работает вместе, есть взаимозаменяемость», – сказал Мифтахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Отметим, что Мифтахов провёл четвёртый матч «на ноль» в текущем сезоне.
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