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Мифтахов — о матче с «Трактором»: мы были агрессивнее на каждом участке поля

Мифтахов — о матче с «Трактором»: мы были агрессивнее на каждом участке поля
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Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 26:16 (5x4)     2:0 Галимов – 35:24 (4x5)     3:0 Яшкин (Петан) – 51:58 (5x5)     4:0 Петан (Фальковский) – 58:17 (en)    

«В первую очередь приятно говорить о командном результате. Приятно выигрывать, тем более при своих болельщиках. Очень хотелось отмазаться за неудачную игру в Минске. Мы были настроены и заряжены, понимали свою ответственность. Вышли и сделали своё дело. Сыграли солидно, как команда. За счёт этого и результат. Хорошо подготовились, были агрессивнее на каждом участке поля. За счёт этого и победили.

Всегда себя чувствую комфортно в воротах, несмотря на счёт. Находясь в воротах, стараюсь быть сконцентрированным на игре, ловить каждый бросок. Всегда у нас вся команда работает вместе, есть взаимозаменяемость», – сказал Мифтахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Отметим, что Мифтахов провёл четвёртый матч «на ноль» в текущем сезоне.

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