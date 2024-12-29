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Генменеджер «Ак Барса» подтвердил попытки трансфера Робинсона и Фисенко

Генменеджер «Ак Барса» подтвердил попытки трансфера Робинсона и Фисенко
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возможные переходы нападающих Чарльза Робинсона и Михаила Фисенко.

Со стороны «Ак Барса» в качестве возможного кандидата на обмен звучала фамилия Егора Коршкова.

«Был диалог поверхностный касательно Робинсона, инициатива была со стороны «Трактора», но до конкретики у нас так и не дошло. Егор Коршков старается в каждом моменте, мы ждём большего от него и надеемся, что он раскроется. Возможно, с выходом Эрика О’Делла покажет себя, когда у нас найдутся новые связки. Помимо Коршкова, у нас ещё были варианты обмена, но они нас не устроили.

Обсуждали также переход Михала Фисенко. Мы понимали, зачем Миша нам нужен, но не готовы были отдавать тех игроков, которых они у нас просили. Это наше будущее», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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