Мифтахов — о матчах «на ноль»: это не только моя заслуга, это работа всей команды

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:0) высказался о значимости своей «игры на ноль».

«Для меня важнее командная победа. Конечно, приятно, когда тебе не забивают. Но это не только моя работа и заслуга. Это работа всей команды, ребята самоотверженно ложатся под шайбу, особо ничего не дают создать сопернику. Всегда будет пара моментов у соперников, но команда сегодня почти не дала им ничего создать.

Много нюансов, у нас очень хороший коллектив, все понимают, никто ни на кого косо не смотрит, когда кто-то ошибается. Все друг друга поддерживают, помогают. Если кто-то ошибся, его заменили, помогли. Так у нас всегда, за счёт этого быстрее приходим в себя.

Ребята и в прошлых играх помогали, и здесь. Такое случается, когда всё делаешь то же самое, но она залетает. Это спорт, не нужно делать никакой трагедии из этого. Сегодня вышли и исправились», – сказал Мифтахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Отметим, что Амир Мифтахов провёл четвёртый матч «на ноль» в текущем сезоне.