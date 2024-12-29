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Генеральный менеджер «Ак Барса» не проявил заинтересованности во Владиславе Подъяпольском

Генеральный менеджер «Ак Барса» не проявил заинтересованности во Владиславе Подъяпольском
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин и главный тренер клуба Анвар Гатиятулин прокомментировали вратарскую линию команды.

В составе «Ак Барса» три вратаря – своих воспитанника: Амир Мифтахов, Тимур Билялов и Максим Арефьев.

«Тимур прошёл всю нашу систему, мы знаем его с детства. В лиге нет команд, где все вратари – свои воспитанники. Все трое. Мы верим и в Тимура, и в Амира. Мы не считаем, что Подъяпольский сильнее, чем наши вратари. Наши намного сильнее», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Мы много об этом говорим в личных разговорах, я объяснял из своего личного опыта, что на одном вратаре сложно пройти всю дистанцию. Рано или поздно момент настанет, когда кому-то отдадим предпочтение. Мы видели, что если необходимость, то у нас есть ещё вратарь Арефьев. Он здорово себя проявил, но сейчас у нас два основных вратаря. Это Тимур и Амир», — добавил Гатиятулин.

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