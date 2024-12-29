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Гатиятулин — о Пустозёрове: быстрый форвард, может играть на любой позиции

Гатиятулин — о Пустозёрове: быстрый форвард, может играть на любой позиции
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин и главный тренер клуба Анвар Гатиятулин прокомментировали приобретение игрока «Салавата Юлаева» Алексея Пустозёрова. Уфимцы получили за форварда денежную компенсацию.

«Покупка себя оправдает. Одно дело, если бы Алексей ерепенился и сразу просил одностороннее соглашение. Это одна была бы история. А так он согласился и ехать в Альметьевск набирать форму, его не пугает ничего. 24 года и всё впереди, он пошёл на минимальные условия. Насколько я знаю, два варианта у него точно было ещё», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«С Алексеем Пустозёровым мы работаем с семи лет, когда я только начинал свой путь в хоккее, за своими воспитанниками я всегда слежу. Быстрый форвард, может играть на любой позиции. До определённого момента неплохо показывал себя в Уфе, рассчитываем, что он усилит команду. У любого игрока системы равные шансы оказаться в первой команде», — добавил Гатиятулин.

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